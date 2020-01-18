لاعبو برشلونة يرفضون تصوير الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي

سبورت 360 – ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الجزء الثاني من فيلم برشلونة الوثائقي غير واضح الملامح، وذلك نظراً لاعتراض اللاعبين على دخول الكاميرات إلى أماكن لا يجب أن تتواجد بها.

ونشر برشلونة في نهاية شهر نوفمبر الماضي الجزء الأول من الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شركة راكوتن اليابانية بالتعاون مع شركة المدافع جيرارد بيكيه، ويعمل النادي على إصدار الجزء الثاني في الوقت الراهن.

نجوم برشلونة منزعجون من الصور المنشورة في الجزء الأول

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك عقبة كبيرة تقف أمام إنتاج الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي، تتلخص في رفض اللاعبين دخول الكاميرات إلى حجرة تبديل الملابس وملاحقتهم بشكل مستمر.

وأضاف التقرير أن نجوم برشلونة لم يذهبوا لحضور عرض الجزء الأول لانزعاجهم من الصور والمشاهد المثيرة للجدل التي تم نشرها في الفيلم، مثل حوارهم مع إرنستو فالفيردي حول حفلة نيويورك، وحالة اللاعبين بعد الهزيمة المذلة والصادمة أمام ليفربول الشهيرة.

ويرى العديد من لاعبي البرسا أن الجزء الأول من الفيلم لم يتم مراجعته بالشكل المطلوب، وكان من الواجب حذف بعض المشاهد والصور التي جعلت موقف اللاعبين والفريق يبدو ضعيفاً، ولذلك يرفضون دخول الكاميرات الآن إلى غرفة تبديل الملابس، مما سيعيق انتاج الجزء الثاني.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

