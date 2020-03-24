أخبار نادي برشلونة

لاعبو برشلونة يعارضون فكرة تخفيض الأجور بسبب الأزمة الاقتصادية

24 مارس، 2020
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برشلونة


كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن عدد كبير من لاعبو برشلونة يعارضون اقتراح رئيس النادي جوسيب بارتوميو تخفيض الأجور، بسبب الأزمة الاقتصادية التى ضربت النشاط الرياضي في العالم، جراء توقف المسابقات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

كان برشلونة قد أعلن تأجيل منافسات الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى، وإيقاف نشاطه الرياضي، وإغلاق مقراته التدريبية، وعزل اللاعبين ذاتيًا في منازلهم.

 

وذكرت صحيفة “ماركا” الاسبانية أن بارتوميو عقد جلسة مع كبار نجوم الفريق مثل ميسي وبيكيه وبوسكيتس من أجل مناقشة أمر خفض رواتبهم، بسبب الأزمة اقتصادية الجارية، ولكن يبدو أن اللاعبين رفضوا هذا المقترح.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبو البارسا لم يردوا على بارتوميو من الأساس بخصوص هذا المقترح، حيث يفضل كل منهم الجلوس مع مستشاريهم الماليين، ومناقشة هذا الأمر، قبل الرد على بارتوميو.

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