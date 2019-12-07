اخبار السودان اليوم

لاعب الهلال أطهر الطاهر (يغرّد) بعد الخسارة أمام الأهلي المصري

8 ديسمبر، 2019
0

السودان اليوم :

قال لاعب الهلال السوداني أطهر الطاهر، إنّ فريقه ما زال في المنافسة بدوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمام الأهلي المصري في المرحلة الثانية من المنافسة.

وأشار إلى أنّ القادم في البطولة سيكون الأجمل بحسب تغريدة دوّنها على حسابه بالفسيبوك اليوم”السبت”.

و”الجمعة”، خسر الهلال السوداني أمام الأهلي القاهري بهدفين مقابل هدف، ليتوقّف في محطة”3″ نقاط.

وكان أطهر الطاهر قد أحرز هدف فريقه الوحيد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

الوسوم
أطهر أمام الأهلي الخسارة الطاهر المصري الهلال بعد لاعب يغرد

مقالات ذات صلة

Photo of النجم الساحلي يهزم بلانتيوم بثلاثية في الابطال ويتصدر

النجم الساحلي يهزم بلانتيوم بثلاثية في الابطال ويتصدر

7 ديسمبر، 2019
Photo of حذَر وترقّب وتبايُن في سعر صرف العملات الأجنبية بالخرطوم

حذَر وترقّب وتبايُن في سعر صرف العملات الأجنبية بالخرطوم

7 ديسمبر، 2019
Photo of المريخ يسعى للحفاظ على لقب الدوري الممتاز

المريخ يسعى للحفاظ على لقب الدوري الممتاز

7 ديسمبر، 2019
Photo of شركة كورية تنفذ مشروعات لحل إشكالات قطوعات الكهرباء بوسط دارفور

شركة كورية تنفذ مشروعات لحل إشكالات قطوعات الكهرباء بوسط دارفور

7 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق