أخبار نادي برشلونة

لاعب الهلال ينافس ميسي ورونالدو.. أكثر من ساهم في أهداف بمباراة واحدة

6 مايو، 2020
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لاعب الهلال ينافس ميسي ورونالدو.. أكثر من ساهم في أهداف بمباراة واحدة

من أكثر من ساهم في الأهداف خلال مباراة واحدة بالعقد الماضي؟

نجح عدد من اللاعبين في تقديم مباريات خيالية خلال السنوات الماضية سواء على مستوى التسجيل أو صناعة الأهداف خلال لقاء واحد.

أحدهم ساهم في 7 أهداف خلال مباراة واحدة وآخر سجل هاتريك وصنع هاتريك.

ما بين لاعب عربي وآخر ينشط حاليًا في الهلال السعودي وأساطير اللعبة مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نستعرض أبرز من ساهم في الأهداف خلال مباراة واحدة بالدوريات الخمس الكبرى في العقد الأخير.

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أكثر أهداف الهلال بمباراة ساهم في لاعب من ميسي واحدة ورونالدو ينافس

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