لاعتبارات سياسية .. نائب وزير الاعلام يوقف مرتبات مدير حسابات صحيفة 14 اكتوبر

4 مايو / متابعات



وجه نائب وزير الإعلام اليمني، والقائم بأعمال مجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر، اللذان يحملان منصبين شكليين، بإيقاف مرتب مديرة الحسابات في المؤسسة وذلك ابتداء من شهر مارس، لاعتبارات سياسية.

وحسب الوثيقة التي حصلت ” 4 مايو” على نسخة منها، فقد وجه كلا من محفوظ شرف القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وحسين باسليم، نائب وزير الإعلام، بإيقاف مرتب مديرة الحسابات في المؤسسة فاطمة محمد أحمد، إبتداء من شهر مارس، حتى إشعار آخر.

وبررت التوجيهات المرسلة إلى وزير المالية، قرار الإيقاف بالتجاوزات المالية، فيما مصادر ارجعتها لأسباب سياسية، حيث أن مديرة الحسابات رفضت إيقاف عمل الصحيفة واستمرت بتشغيلها .

وتأتي هذه التوجيهات ضمن القرارات الاستفزازية من قبل مسؤولي الحكومة المتواجدين خارج البلاد، وذلك كردة فعل على تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي على الأرض.

الجدير بالذكر ان وزارة المالية احالت صرف مرتبات موظفي 14 اكتوبر الى الكريمي، بناء على مذكرة رفعها باسليم ولم تصرف مرتبات مارس حتى اللحظة.