لاول مرة بتاريخ المدينة.. سيارة تابعة للبلدية في عدن تعمل في جمع الاتربة بشكل خاص(صورة)

رصد مواطنون اليوم الاثنين سيارة خاصة بجمع القمامة تابعة لصندوق النظافة بعدن وهي تقوم بعمل خاص خارج الاطار الرسمي لها في جمع القمامة .

وقال مواطنون: بأن السيارة كانت تعمل بالاجر اليومي في مدينة كريتر وتحمل الرقم 189 ، وتقوم بجمع الاتربة من احد المحال التجارية .

واضافوا:وهذا يحدث لاول مرة بتاريخ مدينة عدن التي عرفت النظام والقانون منذ الازل يقوم فيها موظفي الدولة واثناء الدوام الرسمي بالعمل الخاص وبالسيارات الحكومية.

وطالب المواطنون بمحاسبة سائق السيارة وكل من يعمل بممتلاكات الدولة في اعمال خاصة .