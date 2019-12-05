ابابيل نت

"لا تصغرش نفسك".. محاولة لمعالجة ظاهرة التحرش بالفتيات.. فيديو

6 ديسمبر، 2019
0

أنتج مشروع “منصتي 30-اليمن” ضمن أنشطة حملة ينفذها المشروع بعنوان #لاتصغرش_نفسك فلاش موب وأغنية “لا تصغرش نفسك”، بهدف الإسهام في التوعية بواحدة من أخطر المشاكل التي تواجه الفتيات في عدن.

فلاش “لا تصغرش نفسك” حاول توعية المجتمع بمخاطر التحرش بالفتيات، وتأثير ذلك على المجتمع، والأخلاق والآداب العامة خصوصاً في المجتمع اليمني، الذي يتميز بالمروءة والترفع عن مثل تلك السلوكيات.

ويأتي هذا العمل الفني كمحاولة لتسليط الضوء على سلوكيات تنتشر في عدن بشكل مخيف تتمثل في جرائم التحرش بالفتيات والاختطافات والاغتصاب، ويدعو العمل الفني الذي أنتجه مجموعة من الشباب في مديرية المعلا بعدن إلى مناهضة ظاهرة التحرش وكل أنواع العنف ضد المرأة.

 

 

الوسوم
quotلا التحرش بالفتيات تصغرش ظاهرة فيديو لمعالجة محاولة نفسكquot

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن تنشر "صور" شحنة صواريخ ايرانية مطورة تم ضبطها قبل تسليمها للحوثيين

واشنطن تنشر "صور" شحنة صواريخ ايرانية مطورة تم ضبطها قبل تسليمها للحوثيين

6 ديسمبر، 2019
Photo of الارصاد يحذر سكان 8 مناطق يمنية من موجة صقيع باردة خلال الساعات القادمة

الارصاد يحذر سكان 8 مناطق يمنية من موجة صقيع باردة خلال الساعات القادمة

5 ديسمبر، 2019
Photo of عاجل : الانتقالي يصدر بيان عسكري بشأن التصعيد في أبين ويحذر الحكومة اليمنية

عاجل : الانتقالي يصدر بيان عسكري بشأن التصعيد في أبين ويحذر الحكومة اليمنية

5 ديسمبر، 2019
Photo of الاوبئة تفتك بارواح الاطفال.. وفاة 50 طفلا في محافظة إب

الاوبئة تفتك بارواح الاطفال.. وفاة 50 طفلا في محافظة إب

5 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق