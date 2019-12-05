"لا تصغرش نفسك".. محاولة لمعالجة ظاهرة التحرش بالفتيات.. فيديو

أنتج مشروع “منصتي 30-اليمن” ضمن أنشطة حملة ينفذها المشروع بعنوان #لاتصغرش_نفسك فلاش موب وأغنية “لا تصغرش نفسك”، بهدف الإسهام في التوعية بواحدة من أخطر المشاكل التي تواجه الفتيات في عدن.

فلاش “لا تصغرش نفسك” حاول توعية المجتمع بمخاطر التحرش بالفتيات، وتأثير ذلك على المجتمع، والأخلاق والآداب العامة خصوصاً في المجتمع اليمني، الذي يتميز بالمروءة والترفع عن مثل تلك السلوكيات.

ويأتي هذا العمل الفني كمحاولة لتسليط الضوء على سلوكيات تنتشر في عدن بشكل مخيف تتمثل في جرائم التحرش بالفتيات والاختطافات والاغتصاب، ويدعو العمل الفني الذي أنتجه مجموعة من الشباب في مديرية المعلا بعدن إلى مناهضة ظاهرة التحرش وكل أنواع العنف ضد المرأة.