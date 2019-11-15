لا نقبل أن يمن علينا أحد المسيري يوجه رسالة هامة الى السعودية





انتقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ممارسات القوات السعودية في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان.

وانتقد الميسري، في كلمة له في اجتماع لوجهاء ومشايخ عشائر محافظة المهرة بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، ما وصفها بالسلوكيات والمؤشرات السلبية للسعودية في محافظة المهرة، داعيا إلى أن ضرورة تصحيحها والوقوف أمامها.

وكشف في كلمته عن انزعاج السعودية من زيارته إلى المهرة .

ورفض الميسري تواجد القوات السعودية في المهرة، وإحلالها في المواقع السيادة بدلا عن الكادر اليمني.

وشدد على عدم القفز وتجاوز السلطات المحلية والأمنية والعسكرية الرسمية، مطالبا بصرورة تصحيح الوضع في بدايته قبل وصوله إلى حالة مماثلة لما حصل بعدن.

وقال إن الشعب اليمني شعب حي وقوي وحر ولا يمكن أن يقبل ذلك.

وأضاف : من أراد من أن يقدم مساعدات ومعونات دون مّن وأذى نرحب به ولا نقبل أن يمن علينا أحد.

وأردف “يجب أن يعرف الجار أن له حدود وهذا غير مقبول نريد الاحترام والتقدير في إطار المصالح المشتركة، هل يعقل أن يأتي جارك ويقول ماذا تفعل في دارك”.

وأشار إلى أن المهرة آمنة ومستقرة ويجب أن لا يكون تواجد التحالف بداية للمشاكل، وأن يكون التواجد إيجابي للتنمية والبناء.

وأوضح أن الانقلاب بعدن خرج من حضن التحالف للأسف وقاده الإماراتيون تخطيطا وتمويلا وإشراف ونسوا أنهم في بلد إسمه اليمن.

وأكد ان المشروع الانقلابي سقط في شبوة من قبل القوات المسلحة والأمن وبإسناد مجتمعي.

وقال : إتفاق الرياض محاولة لإنقاذ ما تبقى من هذا المشروع الانقلابي ونحن نقبل ما قبلت به القيادة وفي الأخير السمع والطاعة للقيادة السياسية وما تراه لمصلحة البلاد نقبل به وإن كانت لنا وجهة نظر”.

وشدد على أنه لا يوجد خيار إلا التمسك بما تبقى من سيادة وكرامة.