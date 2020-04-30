عدن تايم

لا وفاة ولا شفاء باليمن..احدث احصائيات جائحة كورونا في الشرق الاوسط مساء اليوم الخميس

30 أبريل، 2020
0

اظهرت احدث احصائيات لجائحة كورونا في دول الشرق الاوسط وفقا لمنظمة الصحة العالمية ان اليمن لم يسجل اي وفيات او شفاء للحالات الست المصابة بالفيروس.

وجاءت ايران اولا بعدد اصابات فاق 94500 اصابة، بينما السعودية ثانيا باجمالي اصابات اكثر من 22700 اصابة مؤكدة.

باكستان ثالثا باكثر من 16100 اصابة، فيما قطر رابعا باكثر من 13400 اصابة، وتاتي الامارات خامسا بعدد 12481 اصابة.

ورغم ان الصحة اليمنية اعلنت ان الحالة الاولى المعلن اصابتها في حضرموت تم شفاءها من كورونا، فضلا عن اعلانها ان حالتين من الحالات المعلن عنهم امس في عدن توفيتا، الا ان منظمة الصحة العالمية لم تحدث احصائياتها حتى اللحظة.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
احصائيات الاوسط الخميس الشرق اليوم باليمناحدث جائحة شفاء في كورونا لا مساء وفاة ولا

إقرا أيضا

Photo of رغم كورونا..شباب عدن يقضون ليالي رمضان ب «الدحّام» صورة

رغم كورونا..شباب عدن يقضون ليالي رمضان ب «الدحّام» صورة

30 أبريل، 2020
Photo of الشعيبي : الإدارة الذاتية تؤسس لمرحلة خالية من الفساد وتعتمد على اختيار الكفاءات المؤهلة

الشعيبي : الإدارة الذاتية تؤسس لمرحلة خالية من الفساد وتعتمد على اختيار الكفاءات المؤهلة

30 أبريل، 2020
Photo of مدير الترصد الوبائي عدن يقرع ناقوس الخطر

مدير الترصد الوبائي عدن يقرع ناقوس الخطر

30 أبريل، 2020
Photo of محلل سياسي يشن هجوما لأذاعا على الاخوان

محلل سياسي يشن هجوما لأذاعا على الاخوان

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق