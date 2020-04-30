لا وفاة ولا شفاء باليمن..احدث احصائيات جائحة كورونا في الشرق الاوسط مساء اليوم الخميس

اظهرت احدث احصائيات لجائحة كورونا في دول الشرق الاوسط وفقا لمنظمة الصحة العالمية ان اليمن لم يسجل اي وفيات او شفاء للحالات الست المصابة بالفيروس.

وجاءت ايران اولا بعدد اصابات فاق 94500 اصابة، بينما السعودية ثانيا باجمالي اصابات اكثر من 22700 اصابة مؤكدة.

باكستان ثالثا باكثر من 16100 اصابة، فيما قطر رابعا باكثر من 13400 اصابة، وتاتي الامارات خامسا بعدد 12481 اصابة.

ورغم ان الصحة اليمنية اعلنت ان الحالة الاولى المعلن اصابتها في حضرموت تم شفاءها من كورونا، فضلا عن اعلانها ان حالتين من الحالات المعلن عنهم امس في عدن توفيتا، الا ان منظمة الصحة العالمية لم تحدث احصائياتها حتى اللحظة.