لتهريبه أسلحة إلى اليمن .. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادي بالحرس الثوري الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عقوبات على قيادات بالحرس الثوري الإيراني وكيانات على خلفية تهريب أسلحة إلى مليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن.

وبحسب السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، فإن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أمير ديانات، العميل بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى شركة الطائف لخدمات التعدين التي ينتمي إليها، وذلك لتهريب أسلحة إلى الحوثيين، وانتهاك العقوبات وقوانين غسيل الأموال.

وقال وزير الخزانة ستيفن تي منوشين في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى اليمن على فيسبوك إن “النظام الإيراني ومؤيدوه يواصل إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية على صحة ورفاهية الشعب الإيراني”.

واعتبرت الخزانة الأمريكية تهريب ديانات أسلحة للحوثيين بأنه دليلا ومثالاً آخراً على نفوذ إيران المدمر في اليمن.