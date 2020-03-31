المشهد العربي

لتوزيع البسكويت.. وزير التربية اليمني يخرق تعليق الدراسة بلحج

31 مارس، 2020
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المشهد العربي – خاص:

أثارت دعوة وزير التربية اليمني، المدعو عبدالله سالم لملس، لتجميع أطفال محافظة لحج، بالمدارس، لاستلام البسكويت، موجة استنكار واسعة بين أولياء الأمور.

ووصفوا تعميم الوزير في لحج، بالقرار الخاطئ، وسط دعوات لمنع التجمعات خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورأى مواطنون في تصريحات لـ”المشهد العربي“، أن التعميم الذي يهدف إلى تجميع الطلاب في المدارس لتوزيع مادة البسكويت، يعبر عن تناقض واضح لقراره السابق، بإغلاق المدارس خوفا من تفشي فيروس كورونا.

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