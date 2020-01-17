لجان التحالف بعدن تواصل حصر ونقل الاسلحة من معسكرات العاصمة

واصلت اللجنة الخاصة من التحالف بعدن زياراتها الميدانية لحصر ونقل الاسلحة المتوسطة والثقيلة بانواعها من مختلف القوات العسكرية والامنية ضمن المصفوفة الزمنية لملحق الشق العسكري لاتفاق الرياض.

وكشف تقرير ميداني قيام لجنة تضم فريق من التحالف بعدن وفريقين اخرين من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي النزول الى عدد من معسكرات في العاصمة عدن.

وجاء في التقرير عملية حصر للقوى البشرية وللاسلحة والذخيرة في معسكرات بدر واللواء الاول مشاة(جبل حديد غرب) واللواء الثالث حماية رئاسية واللواء الاول(جبل حديد شرق) حماية رئاسية (معاشيق).

وتقوم اللجنة المكلفة من التحالف بعدن بمشاركة فرق من الحكومة الشرعية والمجالس الانتقالي بالنزول الى مختلف المحافظات التي شهدت معارك بين الطرفين وذلك للقيام بتنفيذ اتفاق الرياض وملحقاته.