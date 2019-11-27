لجنة أسرى أحداث أغسطس تعلن إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي اشكاليات

أعلنت لجنة الاسرى في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية في شهر أغسطس، إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي إشكاليات .

جاء ذلك في رسالة رفعت إلى من يهمه الامر من محافظتي شبوة ومأرب وقيادة المجلس الانتقالي في كل من عدن ولحج والضالع اوضحت فيه جهودها في متابعة الاسرى من الشرعيةو والانتقالي ومقرات احتجازهم.

وكشفت اللجنة تفاصيل عملها والأسماء الوهمية التي تضمنتها كشوفات الأسرى، متهمة محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو بعرقلة الافراج عن الاسرى في شبوة .