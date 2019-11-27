لجنة استشارية وهندسية من برنامج اعادة الإعمار تصل مطار عدن الدولي للبدء بالتجهيزات الانشائية لعدد من المشاريع

عدن24 | عادل حمران

وصلت ظهر اليوم الثلاثاء الى مطار عدن الدولي لجنة فنية واستشارية هندسية تابعة لبرنامج اعادة الإعمار في اليمن وذلك للمسح واعداد دراسة بالاحتياجات الضرورية للبدء بالتجهيزات الانشائية والفنية لعدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في مطار عدن الدولي .

وكان في استقبال اللجنة مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري والمهندس يحيى الكاف مدير عام المشاريع في هيئة الطيران والمهندس عباس عثمان مساعد مدير عام المطار للشؤون الفنية ومدراء الجهات العاملة ومسؤولي الجهات الأمنية في المطار .

وتأتي زيارة اللجنة الى مطار عدن الدولي عقب لقاءات ناجحة بدعوة من قيادة التحالف العربي لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد و مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري بعدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية بينهم سفير خادم الحرمين الشرفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد سعيد آل جابر لمناقشة آلية تجهيزات مطار عدن الدولي .

ومن المتوقع أن تستمر اللجنة التي تضم عدد من المهندسين والاستشاريين وممثلي البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بعدن عدة أيام لاعداد الدراسات لأهم المشاريع التي يحتاجها مطار عدن الدولي والمشاريع الضرورية التي تحتاجها الملاحة الجوية في المطار .