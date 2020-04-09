لجنة الإغاثة  بالانتقالي تدعم مستشفى الأمل بمستلزمات صحية ووقائية

عدن (المندب نيوز )خاص

دعمت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مركز العزل الصحي بمستشفى الأمل في البريقة، بمستلزمات صحية ووقائية.

واحتوى دعم اللجنة على كمية كبيرة من الملابس والنظارات والكمامات والجلافزات والأحذية والجوارب الوقائية التي تستخدمها الطواقم الطبية في عملها المباشر مع الحالات المصابة والمشتبهة إصابتها بفايروس كورونا .

ويأتي هذا الدعم ضمن الاهتمامات التي توليها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس في تقديم كل العون والمساعدة لمجابهة فايروس كوفيد ــ 19 المستجد.

وجرت عملية التسليم بحضور د. ايوا المنسق الطبي العام لمنظمة أطباء بلاحدود الفرنسية في اليمن والدكتور قاسم صالح، مساعد المنسق لمشروع كورونا بالمنظمة، وأعضاء لجنة الإغاثة بالمجلس، الدكتورة أماني عمبر رئيسة انتقالي المنصورة، وخالد شوبة، رئيس إعلام انتقالي العاصمة عدن ” .