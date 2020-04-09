المندب نيوز

لجنة الإغاثة  بالانتقالي تدعم مستشفى الأمل بمستلزمات صحية ووقائية

9 أبريل، 2020
801
لجنة الإغاثة  بالانتقالي تدعم مستشفى الأمل بمستلزمات صحية ووقائية

عدن (المندب نيوز )خاص

دعمت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مركز العزل الصحي بمستشفى الأمل في البريقة، بمستلزمات صحية ووقائية.
واحتوى دعم اللجنة على كمية كبيرة من الملابس والنظارات والكمامات والجلافزات والأحذية والجوارب الوقائية التي تستخدمها الطواقم الطبية في عملها المباشر مع الحالات المصابة والمشتبهة إصابتها بفايروس كورونا .

ويأتي هذا الدعم ضمن الاهتمامات التي توليها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس في تقديم كل العون والمساعدة لمجابهة فايروس كوفيد ــ 19 المستجد.

وجرت عملية التسليم بحضور د. ايوا المنسق الطبي العام لمنظمة أطباء بلاحدود الفرنسية في اليمن والدكتور قاسم صالح، مساعد المنسق لمشروع كورونا بالمنظمة، وأعضاء لجنة الإغاثة بالمجلس، الدكتورة أماني عمبر رئيسة انتقالي المنصورة، وخالد شوبة، رئيس إعلام انتقالي العاصمة عدن ” .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأمل الإغاثة بالانتقالي بمستلزمات تدعم صحية لجنة مستشفى ووقائية

إقرا أيضا

Photo of انتقالي المكلا يواصل حملته لمجابهة كورونا بشراء كمية اضافية من آلات الرش التعقيمية

انتقالي المكلا يواصل حملته لمجابهة كورونا بشراء كمية اضافية من آلات الرش التعقيمية

9 أبريل، 2020
Photo of قيادة انتقالي الريدة وقصيعر تناقش جملة من القضايا المجتمعية مع مدير المديرية

قيادة انتقالي الريدة وقصيعر تناقش جملة من القضايا المجتمعية مع مدير المديرية

9 أبريل، 2020
Photo of بعد تحركات مريبة للمليشيات .. القوات الجنوبية المشتركة ترفع الجاهزية وتمشط مناطق واسعة بالحشأ

بعد تحركات مريبة للمليشيات .. القوات الجنوبية المشتركة ترفع الجاهزية وتمشط مناطق واسعة بالحشأ

9 أبريل، 2020
Photo of عاجل: إطلاق سراح القيادي “السليماني” من قبل مليشيا الإخوان بشبوة

عاجل: إطلاق سراح القيادي “السليماني” من قبل مليشيا الإخوان بشبوة

9 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق