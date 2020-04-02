المندب نيوز

لجنة الإغاثة بانتقالي المنصورة تقيم محاضرة توعوية عن خطر فيروس كورونا والوقاية منه

2 أبريل، 2020
0
لجنة الإغاثة بانتقالي المنصورة تقيم محاضرة توعوية عن خطر فيروس كورونا والوقاية منه

عدن ( المندب نيوز) خاص

أقامت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، عصر الأربعاء، محاضرة توعوية عن خطر فيروس كورونا والوقاية منه.

وقدم المحاضرة الدكتور أنيس التميمي، عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن، مدير الوحدة الصحية في معسكر الشعب،  مقدماً  تعريفا شاملاً حول فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراضه وطرق الوقاية منه.

كما قدم الدكتور التميمي شرحا حول كيفية استعمال وسائل الوقاية مثل الكمامات وقفازات الأيدي، وطريقة غسل اليدين بالصابون مع المطهرات وغيرها من الوسائل المفيدة للمريض .

 وفي ختام المحاضرة طالب الدكتور التميمي الحاضرين، بعدم السماح للشائعات للسيطرة عليهم، واستسقاء  المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إرباك المواطنين، مع تنفيذ إرشادات المتخصصين بخطوات الوقاية من هذا الفيروس القاتل بالشكل الصحيح .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإغاثة المنصورة بانتقالي تقيم توعوية خطر عن فيروس كورونا لجنة محاضرة منه والوقاية

إقرا أيضا

Photo of ابتداءً من اليوم الخميس: تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بالعاصمة عدن

ابتداءً من اليوم الخميس: تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بالعاصمة عدن

2 أبريل، 2020
Photo of الانتقالي يناقش مع ملاك فنادق العاصمة عدن آليات مشاركتهم في حملة مجابهة “كورونا”

الانتقالي يناقش مع ملاك فنادق العاصمة عدن آليات مشاركتهم في حملة مجابهة “كورونا”

2 أبريل، 2020
Photo of مدير عام تريم يناقش الخطة الأمنية لفرض حظر التجوال

مدير عام تريم يناقش الخطة الأمنية لفرض حظر التجوال

2 أبريل، 2020
Photo of القوات الجنوبية تشن قصفاً عنيفاً على ثكنات مليشيا الحوثي بأطراف الفاخر بالضالع

القوات الجنوبية تشن قصفاً عنيفاً على ثكنات مليشيا الحوثي بأطراف الفاخر بالضالع

2 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق