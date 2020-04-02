لجنة الإغاثة بانتقالي المنصورة تقيم محاضرة توعوية عن خطر فيروس كورونا والوقاية منه

عدن ( المندب نيوز) خاص

أقامت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، عصر الأربعاء، محاضرة توعوية عن خطر فيروس كورونا والوقاية منه.

وقدم المحاضرة الدكتور أنيس التميمي، عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن، مدير الوحدة الصحية في معسكر الشعب، مقدماً تعريفا شاملاً حول فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراضه وطرق الوقاية منه.

كما قدم الدكتور التميمي شرحا حول كيفية استعمال وسائل الوقاية مثل الكمامات وقفازات الأيدي، وطريقة غسل اليدين بالصابون مع المطهرات وغيرها من الوسائل المفيدة للمريض .

وفي ختام المحاضرة طالب الدكتور التميمي الحاضرين، بعدم السماح للشائعات للسيطرة عليهم، واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إرباك المواطنين، مع تنفيذ إرشادات المتخصصين بخطوات الوقاية من هذا الفيروس القاتل بالشكل الصحيح .