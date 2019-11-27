نخبة حضرموت

لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بانتقالي حورة ووادي العين تستكمل توزيع ١٤٠ سلة غذائية للأسر الأشد إحتياجا بالمديرية ⋆

نخبة حضرموت نخبة حضرموت منذ 3 دقائق
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حورة (نخبة حضرموت) خاص

على مدار يومين كاملين تم بمدينة حورة عاصمة مديرية حورة ووادي العين محافظة حضرموت توزيع عدد ١٤٠ سلة غذائية للأسر الأشد إحتياجا بالمديرية مقدمة من لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي بالمديرية تستهدف الأسر الأشد إحتياجا من ذوي الدخل المحدود وبعض الحالات الإنسانية. 

وأفاد رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمديرية الأستاذ/سالم سعيد بن مخاشن أن عملية الإختيار وضعت على أسس ومعايير دقيقة راعت الإحتياج والتوزيع العادل لمناطق المديرية،كما أشار أن عملية التوزيع استكملت بشكل جيد ومنظم وفق آلية مدروسة سارت بانسيابية تامة. 

وأكد بن مخاشن أن هذا العدد من السلل الغذائية لا يتناسب وحجم الإحتياج بالمديرية مشيرا أن لجنة الإغاثة بمعية القيادة المحلية لانتقالي المديرية يسعون جاهدين لتوسيع العدد ليواكب عدد أكبر من الأسر المحتاجة بالمديرية.

الجدير ذكره أن لجنة الإغاثة والأعمال الأنسانية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي بالمديرية يرأسها الأستاذ/ سالم سعيد بن مخاشن وعضوية كل من الشيخ/علي سالم بامحمد باوزير والأخ/فرج سعيد بامكاندو.

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نخبة حضرموت

نخبة حضرموت

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