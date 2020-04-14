لجنة الاشراف والرقابة على الغاز المنزلي بمحافظة شبوة تنفذ حملة نزول على محطات تعبئة الغاز المنزلي





نفذت لجنة الاشراف والرقابة على الغاز المنزلي المكونة من مكتب شئون الغاز ومكتب التجارة والصناعة بمحافظة شبوة صباح اليوم نزولات ميدانية لمحطات تعبئة الغاز المنزلي بالمحافظة لمحطتي مفرق الروضة عزان ومحطة بن غداوي عتق.



وخلال النزول شدد رئيس اللجنة و مدير عام مكتب شئون الغاز المهندس محمود العمري والاستاذ فهد الكويلي مدير عام مكتب التجارة والصناعة على توفير المحاط لوسائل السلامة والامان لحماية العاملين فيها وحماية المنشأة.



وأشارا إلى أهمية تعاون المحطات مع الوكالات وتسهيل عملهم لتوفير الغاز للمواطن.



واطلع العمري والكويلي على كيفية تعبئة الغاز والرقابة على كميات الغاز من خلال الرقابة على الأوزان، وتابعا الكميات الواصلة من الشركة اليمنية للغاز بمحافظة مأرب إلى الأربع المحطات الرئيسية بشبوة ومراجعتها والرقابة عليها،وناقشا مع ملاك المحطات تحديد نسبة العجز والاحتياج من الغاز المنزلي لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وشدد العمري والكويلي على ملاك المحطات والوكالات بالتسعيرة الموحدة للغاز وعدم التلاعب بالأسعار،واستمعا إلى أبرز الصعوبات التي يعاني منها ملاك محطات الغاز ،ووعدا بتوفير كافة التسهيلات وكل ما يلزم لتوفير الغاز المنزلي بشكل دائم.



رافقهم في الزيارة جمال باهطير مدير الحسابات بمكتب شئون الغاز ومحمد محمد يحيى مدير إدارة الاسواق بمكتب التجارة والصناعة.