لجنة الانتقالي توزع ملصقات توعوية بخطر تفشي فيروس كورونا.

وزعت لجنة الإغاثة في المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية التواهي، اليوم الخميس، خلال تفقدها المراكز الصحية، ملصقات توعوية بخطر تفشي فيروس كورونا.

واستمعت اللجنة، من مدراء المراكز، إلى شرح مفصل عن جُملة الصعوبات التي تواجهها، واتفقت مع مدارء المراكز الصحية على التنسيق في توعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد .

وواصلت اللجنة حملتها لتوعية المواطنين عبر سيارات متجولة، قدمت مجموعة من التوجيهات الإرشادية لطرق تجنب الإصابة بالفيروس وسُبل الوقاية منه.