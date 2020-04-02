تحديث نت

لجنة الانتقالي توزع ملصقات توعوية بخطر تفشي فيروس كورونا.

2 أبريل، 2020
0

الخميس – 02 أبريل 2020 – الساعة 03:15 م بتوقيت اليمن ،،،

وزعت لجنة الإغاثة في المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية التواهي، اليوم الخميس، خلال تفقدها المراكز الصحية، ملصقات توعوية بخطر تفشي فيروس كورونا.

واستمعت اللجنة، من مدراء المراكز، إلى شرح مفصل عن جُملة الصعوبات التي تواجهها، واتفقت مع مدارء المراكز الصحية على التنسيق في توعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد .

وواصلت اللجنة حملتها لتوعية المواطنين عبر سيارات متجولة، قدمت مجموعة من التوجيهات الإرشادية لطرق تجنب الإصابة بالفيروس وسُبل الوقاية منه.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الانتقالي بخطر تفشي توزع توعوية فيروس كورونا لجنة ملصقات

إقرا أيضا

Photo of انتقالي المحفد يدشن الحملة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بالمديرية

انتقالي المحفد يدشن الحملة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بالمديرية

2 أبريل، 2020
Photo of أول مدينة يمنية تغلق كافة أسواقها تحسباً لانتشار كورونا (صورة)

أول مدينة يمنية تغلق كافة أسواقها تحسباً لانتشار كورونا (صورة)

2 أبريل، 2020
Photo of قائد الحزام الأمني -قطاع مودية يعزي آل الشقي في وفاة العقيد/محمد الشقي

قائد الحزام الأمني -قطاع مودية يعزي آل الشقي في وفاة العقيد/محمد الشقي

2 أبريل، 2020
Photo of تدشين الحملة التوعوية الميدانية بمخاطر فيروس كورونا في مديرية خورمكسر

تدشين الحملة التوعوية الميدانية بمخاطر فيروس كورونا في مديرية خورمكسر

2 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق