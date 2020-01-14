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لجنة التفتيش المالي تطلع على أداء شرطة السير بلحج

14 يناير، 2020
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واصلت اللجنة المكلفة بالنزول والتفتيش المالي والإداري عملها في العديد من دوائر السلطة المحلية بمديريتي الحوطة وتبن لمتابعة مستوى تحصيل الإيرادات وفقاً للقانون ومدى تطبيق كافة الأنظمة المعمول بها في الجوانب المالية والإدارية للسلطة المحلية بالمديرية.

وترأس اللجنة محمد سلام وكيل لحج، وعضوية حمدي على حسن مستشار قانوني، ومحمد عبد الرحيم ممثل عن مكتب المالية.

وقامت اللجنة أمس بالنزول لمقر شرطة السير، والتقت العقيد قحطان أحمد علي مدير عام شرطة السير بلحج، واستمعت منه لملخص حول أداء شرطة السير ومدى فاعلية تحصيل الموارد المالية، إضافة للإشكاليات التي تواجه شرطة السير في تنفيذ عملها.

واكد العقيد قحطان استعداد إدارة شرطة السير لتقديم كل المعلومات والوثائق للجنة وبكل شفافية بحسب المهام الموكلة لها في هذا الجانب.
تجدر الإشارة إلى أن محافظ لحج كان قد أصدر قرارات لتشكيل لجان في مختلف مديريات المحافظة، تهدف إلى إجراء أعمال تفتيش مالي وإداري للسلطات المحلية ورفع تقرير متكامل بعد انتهاء اللجان من عملها.​

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أداء التفتيش السير المالي بلحج تطلع شرطة على لجنة

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