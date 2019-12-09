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لجنة الخطة والموازنة بأبين تناقش اعداد خطتها لعام 2020م

9 ديسمبر، 2019
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لجنة الخطة والموازنة بأبين تناقش اعداد خطتها لعام 2020م

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمحافظة ابين اجتماع لها برئاسة الامين العام للمجلس المحلي بابين مهدي محمد الحامد ووقفت لجنة الخطة والموازنة امام مذكرة مرفوعة من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الخدمة المدنية بشان الاسراع في اعداد خطة ابين للعام 2020م .
وخلال الاجتماع اكد الامين العام على اهمية بذل الجهود الدؤوبه والاسراع في اعداد خطة الموازنة نظرا للاهمية التي تمثلها الخطة واستيعاب واقع المحافظة وبما تعرضت له من حروب وتدمير بنيتها التحتية واستيعاب كل ذلك في اطار الموازنة وبما يحقق توفير موازنات لكل المديريات للتغلب على اثار الحرب وكذلك الاضرار الاخيرة جراء تدفق السيول التي اضرت بقنوات الري وانجراف التربة في جميع. مديريات المحافظة.
هذا وقد تم في الاجتماع المالية بالاعداد لمشروع الخطة والموازنة وكذا تكليف مكتبي التخطيط و الخدمة المدنية باعداد برنامج زمني للمناقشة مع السلطات المحلية والاجهزة التتفيذية في المحافظة والمديريات.
*من فضل الشبيبي

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2020م اعداد الخطة بأبين تناقش خطتها لجنة لعام والموازنة

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