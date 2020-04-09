لجنة ”الصليب الأحمر” تكشف عن حوار سري بين أطراف النزاع في اليمن

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، عن قيامها بحوار سري مع أطراف النزاع، تحثهم فيه على تطبيق القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في تغريدة على حساب مكتب الصليب الأحمر في اليمن بتويتر، رصدها “شبوة24”.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها :” تقوم بحوار سري مع أطراف النزاع ترفع فيه توصياتها وملاحظاتها بهدف حث أطراف النزاع على تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يهدف إلى منع استهداف المدنيين والغير مشاركين في القتال”.

ومؤخرا أعربت اللجنة عن أسفها للهجوم الذي استهدف سجن تعز المركزي وخلف قتلى وجرحى من النساء والأطفال، غير أن اللجنة لم تحدد الطرف المتسبب.