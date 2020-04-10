لجنة الطوارئ بشبوة تؤكد على استكمال مشروع مركز الحجر الصحي

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة في اجتماعها مساء اليوم برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة الدكتور عبدالقوي لمروق جملة من القضايا المرتبطة بعلمها وجهودها لمواجهة فيروس كورونا .

وقيمت اللجنة مستوى تنفيذ الخطة الاحترازية لحماية المحافظة من الوباء , وأكدت اهمية مواصلة العمل بها حتى تتجاوز المحافظة كافة المخاطر المحتملة عليها من الوباء .

وشددت على ضرورة الاسراع في استكمال مشروع اول مركز للحجر الصحي بالمحافظة والاسراع في عملية تزويده بالتجهيزات الطبية الاساسية واعداد قائمة بالكوادر الصحية التي ستتولى ادارة العمل بالمركز , وتطرقت الى الجوانب الفنية المتصلة بادارة الحالة المرضية قبل العزل وبعده .

ووجهت بإقامة غرف للعزل الصحي في كافة المستشفيات العامة والريفية بالمحافظة ومديرياتها .