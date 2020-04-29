لجنة الطوارئ بمديرية حوف تواصل حملة الرش بمنفذ صرفيت الحدودي 

المهرة(المندب نيوز)خاص

تواصل لجنة الطوارئ بمديرية حوف – محافظة المهرة، لليوم الرابع على التوالي، أعمال حملة الرش والتعقيم لمنفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان، والتي نفذتها اللجنة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتحت شعار “لتكن المهرة خالية من كورونا”.

وتهدف الحملة الى تعقيم المنفذ ضد كافة الجراثيم والاوبئة، بما يسهم في ايجاد بيئة صحية خالية من الأمراض، الى جانب توعية الناس والعاملين في المنفذ والاهالي عامة، بمخاطر وباء كورونا، واسباب تفشية والطرق الصحية السليمة للوقاية منه.

وتأتي الحملة في اطار التدابير والجهود الاستباقية التي اتخذتها السلطة المحلية بمديرية حوف، احترازاً من تفشي وباء كورونا ، وسيما في هذه المرحلة الخطيرة التي اجتاح فيها هذا الفيروس القاتل مختلف بلدان العالم.

ومن المقرر ان تتواصل اعمال الحملة خلال الأيام القادمة ، وذلك بمشاركة عدد من الشباب العاملين ، وبما يسهم في تغطية وتعقيم كافة مراكز ومناطق مديرية حوف كاملة، بما فيها تلك المناطق الواقعة في أطرافها.

هذا وأعربت لجنة الطوارئ بمديرية حوف عن شكرها وتقديرها البالغين لكافة الجهات المشاركة والداعمة للحملة ، مؤكدة ان مشاركتهم في الحملة دليل على وعيهم، وحرصهم الكبير على سلامة المديرية وأبناءها، ومحافظة المهرة بشكل عام.