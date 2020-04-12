لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت تقف امام مستجدات الوضع الوبائي وتعزيز الإجراءات الاحترازية

وقفت لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة عصام بن حبريش امام مستجدات كورونا بعد اكتشاف او حالة مؤكدة بالفيروس بمدينة الشحر .وشدد بن حبريش على تدارس جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية بصورة عقلانية و قراءة انعكاسات وتقييم المواقف بكل مرحلة .واستعرضت اللجنة الوضع الصحي العام بمديريات الساحل وعملية فحص وفرز الواصلين الى وادي حضرموت كأجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا.وتأتي هذه الإجراءات بعد ان تم رفع عدد فرق الاستجابة السريعة من 4 الى 16 فرد في كل مديرية والتي ستقوم بالنزول الميداني للتعامل مع حالات الاشتباه.ودعت اللجنة القادمين من ساحل حضرموت الى الالتزام بالحجر المنزلي والتواصل مع غرفة العمليات في حال ظهور اعراض للاصابة حتى تتمكن الجهات المختصة من محاصرة الوباء في نطاق جغرافي محدد .واكدت على اهمية التعامل المهني الصحي بشكل متوازن مع حالات الاشتباه بما لا يحدث تساهل، والعمل على تعريف افراد المجتمع بكيفية الحجر المنزلي وتكثيف التوعية المجتمعية ببث رسائل عبر كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية النظافة الشخصية والابتعاد عن اماكن التجمعات و تجاوز عدد من العادات الروتينية اليومية خلال الفترة الحالية حفاظا على سلامتهم الى جانب تعزيز التكافل الاجتماعي و اللحمة المجتمعية بعيدا عن الخلافات السياسية والدينية والاجتماعية .ودعت اللجنة داعية رجال الاعمال والمؤسسات والشركات الى دعم جهود السلطة في توفير الاجهزة والمعدات والمستلزمات الضرورية التي تساعد الكوادر الطبية في القيام بمهامها بالشكل المطلوب .