لجنة الطوارئ شبوة تصدر تعميماً هاماً لمرافق القطاع الصحي بالمحافظة

أصدرت لجنة الطوارئ شبوة صباح يوم أمس الأربعاء 1 ابريل 2020 تعميماً مهماً لكل مرافق القطاع الصحي بالمحافظة العامة والخاصة.

وجاء في التعميم:

الأخوة مدراء المرافق الصحية العامة والخاصة وتشمل جميع المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الحكومية وجميع المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الخاصة وكذلك جميع الصيدليات والشركات والوكالات ومخازن الأدوية وجميع عيادات الأسنان والمختبرات محافظة شبوة..

نرجو الالتزام بالآتي:

1- أدوات السلامة، وأن يكون على باب الدخول من يعقم اليدين ويكون ملتزم بأدوات السلامة وتشمل الكمامات والقفازات والمعقّمات.

2- طاقم التسجيل كمامات قفازات.

3- يمنع دخول أكثر من مرافق واحد في حالات الانتظار.

4- المسافة المطلوبة (واحد متر) في حالات الانتظار مع التعقيم كل نصف ساعة للبيئة المحيطة بالأشخاص.

5- يُرش الكونتينر كل ربع ساعة مع مقابض الأبواب.

6- تكون الزيارة للأقسام الداخلية فردية ولفترة قصيرة.

ويأتي هذا التعميم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية والسلطة المحلية بمحافظة شبوة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين.

*من برهان باسرده

