عدن الغد

لجنة الطوارئ في المهرة تناقش الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

11 أبريل، 2020
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لجنة الطوارئ في المهرة تناقش الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة، اليوم مستوى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، والحالة التموينية للمحافظة مع قرب حلول شهر رمضان.
 
حيث جرى مناقشة التدابير المتخذة فيما يخص إغلاق المنافذ وتنظيم عمليات الشحن التجاري في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون.
 
وخلال الاجتماع شدد المحافظ محمد ياسر، على أهمية مضاعفة الجهود في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي يمر به العالم أجمع واليمن بشكل خاص، بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمحافظة حضرموت.
 
وتطرق الاجتماع إلى معاناة العالقين من أبناء المحافظة في حضرموت وخاصة المرضى وآليات تقديم المساعدة والتخفيف عنهم حتى عودتهم وخضوعهم لإجراءات الفحص والسلامة.
 
وناقش الاجتماع التدابير العاجلة لإسعاف الحالات الضرورية خارج المحافظة في ظل فرض حظر التجوال في بعض المناطق.
 
واستعرض الاجتماع دور الأجهزة الأمنية وخفر السواحل، مؤكدين على ضرورة أن تقوم بدورها في المنافذ والنقاط الأمنية وكذلك تنشيط المراقبة للسواحل وحركة السفن القادمة إلى ميناء نشطون.
 
كما استعرض الاجتماع الحالة التموينية للمحروقات بالمحافظة، وضرورة وصول كميات كافية للسوق المحلية تلبي الطلب خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى توفر المخزون الغذائي والعمل على توفير النواقص واحتياج السوق المحلي.

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