لجنة تقيم عمل توزيع المساعدات الغذائية تزور مركز هويرب بمضاربة لحج

زارت لجنة تقيم العمل لتوزيع المساعدات الغذائية التي تقدمها برنامج الغداء العالمي للأسر الفقيرة والمعدمة .

وأثناء زيارتها لمركز هويرب بمديرية المضاربة ورأس العارة أشاد بالجهود التي تبذلها أمينة المستودع ولجنة التوزيع المساعدات.

وتحدثت أمينة المستودع الأخت فتاح عوض السويد عن الدور الإنساني الذي تقدمة منظمة الغذاء العالمية ودعمها السخي ومساعدتها الغذائية وأستهدافها لأغلب الأسر الفقيرة والمحتاجة وتخفيفها من معاناة الأسر .

وأشارت فتاح إلى أن عدد الحالة المستهدفة من مشروع المساعدات الغذائية في مركز هويرب 232 حالة مسجلة ضمن كشوفات البرنامج .

وأضافت قائلة إننا نقوم بتوزيع المساعدات الغذائية وفق آلية البرنامج المتبعة وتحت إشراف ومتابعة من قبل اللجان ونقوم بإيصالها لمستحقيها . .

وتحدث شلتوت على محمد احمد موزع المساعدات الغذائية في المركز عن أهمية هذه المشروع الغذائي وإنعكاسته الإيجابية على حياة المواطن وخاصة في مناطق الصبيحة التي تحتاج لمثل هذه المساعدات .

داعيا جميع المسؤولين القائمين على هذا المشروع إلى توسيع دائرة الدعم وإستهداف حالات أخرى محتاجة وخاصة في مركز هويرب الذي بحاجة إلى إضافة حالات جديدة كون العدد المستهدفة لم يكن كافية مقارنة مع وجود حالات كثيرة مستثناه ولم تستهدف بسبب قلة العدد المخصص للمركز وهي بحاجة مأسة لهذه المساعدات بشكل عاجل .

من جانب آخر أشاد أهالي مركز هويرب بجهود لجنة التوزيع وأمينة المستودع وجميع العاملين في هذا المشروع وما يقومون به من تنظيم وترتيب أثناء التوزيع وعلى تحملهم المسؤولية بكل أمانة .

مناشدين برنامج الغذاء العالمي من توسيع من نشاطه الإنساني واستهداف حالات جديدة وخاصة مركز هويرب الذي باتت بعض الأسر الفقيرة في حاجة ملحة لدعم والمساعدة.