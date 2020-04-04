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لجنة جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا تقر خطوات فاعلة للدفع بوتيرة وتوفير الاحتياجات اللازمة للمرافق الطبية

4 أبريل، 2020
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لجنة جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا تقر خطوات فاعلة للدفع بوتيرة وتوفير الاحتياجات اللازمة للمرافق الطبية

أقرت لجنة جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا بحضرموت في اجتماع لها بالمكلا مساء الجمعة برئاسة الشيخ/ صالح عمر الشرفي مستشار المحافظ رئيس اللجنة، عدداً من الخطوات لمواصلة العمل بوتيرة أفضل خلال الفترة القادمة وتوفير الاحتياجات اللازمة للمرافق الطبية.
إذ اقرت اللجنة تكليف الدكتور عبدالله بكير مسؤولاً للجنة المالية في لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا، كما أقرت الاستمرار والمتابعة للمتبرعين الذين أبدوا استعدادهم في تقديم الدعم للجنة، كما أقرت تقويم احتياجات المتطلبات الطبية باختيار لجنة من الأطباء ذوي الخبرة والكفاءة في المجال الطبي .
واكدت أعضاء على ضرورة الشفافية التامة في صرف المبالغ للاحتياجات والمتطلبات التي ترفع به اللجان في مختلف المجالات.

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