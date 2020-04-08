لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا تطلع على تجهيزات مركز المعالجة بفلك
اطلعت لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا صباح اليوم برفقة وكيل وزارة الصحة والمدير العام لمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت في زيارة ميدانية على مركز معالجة حالات كورونا (Covid-19) بمنطقة فلك شرق مدينة المكلا.
وطافت اللجنة على اقسام المركز متعرفه من وكيل وزارة الصحة والمدير العام لمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور/ رياض الجريري على تجهيزات المركز لاستقبال اي عينات في حال اشتباه بفيروس كورونا داخل المحافظة وضمن الاحترازات الوقائية والعلاجية .
واضح وكيل الوزارة د. رياض الجريري أن المركز على جاهزية المركز لاستقبال العينات وتوفر الاجهزة والمحاليل والمستلزمات المطلوبة للقيام بمهمة المعالجة الحالات المصابة بالفيروس وفق المعالجة الصحيحة والمكافحة للفيروس .
من جهته ثمن رئيس لجنة جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا الشيخ/صالح الشرفي جهود مكتب الصحة في المحافظة على القيام بتجهيز المركز لخدمة أبناء حضرموت بتقديم كافة المستلزمات والمعدات الطبية لاستقبال الحالات في حال الاشتباه بفيروس كورونا .
شاكرا كل المساهمين في تقديم المساعدات العينية والمادية لتجهيز المركز بكل الاحتياجات والمتطلبات والمستلزمات الطبية لاستقبال الحالات المصابة في حال الاشتباه.
شارك في الزيارة مستشار محافظ محافظة حضرموت الشيخ/ عبدالله بامشموس ومسؤول اللجنة المالية باللجنة الدكتور عبدالله بكير واعضاء اللجنة الشيخ فارس خالد بن هلابي والاستاذ فادي بأفضل والاستاذ عبدالله بن دمنان