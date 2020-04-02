لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا بحضرموت تجتمع بالتجار ورجال الأعمال بالشحر ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) خاص

التقى الشيخ صالح بن عمر الشرفي مستشار محافظ محافظة حضرموت ورئيس لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا بحضرموت، برجال الأعمال والتجار بمدينة الشحر، بحضور مدير عام مديرية الشحر المهندس امين بارزيق، ونائبه مصبح البحسني، وذلك ضمن جهود اللجنة الرامية إلى جمع أكبر قدر من تبرعات القطاع الخاص والتجار للعمل على تعزيز تدابير الوقاية من وباء كورونا .

وفي مستهل اللقاء حث الشيخ صالح بن عمر الشرفي رئيس لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا التجار ورجال الأعمال في مدينة العلم والعلماء الشحر إلى التكاثف والالتحام وتوحيد الصف ضد جائحة كورونا من خلال دعم قطاع الصحة ، مشددا على العمل بأقصى جهد ممكن تنفيذاً لتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، لخدمة أهالي حضرموت لحمايتهم وللحد من انتشار وباء كورونا .

من جهته أكد المهندس امين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر ان الدعوة التي أطلقت للتجار ورجال الأعمال جاءت لاطلاعهم بالمستجدات ولدعوتهم بسرعة المساهمة في دعم قطاع الصحة لتوفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية لرفد الجانب الصحي بالاحتياجات التي تتطلبها الصحة بالمحافظة .

كما دعا الشيخ محمد عوض البسيري عضو غرفة تجارة وصناعة حصرموت، التجار ورجال الأعمال إلى المساهمة والدعم السخي والوقوف صفا واحدا ضد جائحة وباء كورونا ، منوها إلى ان مجموعة من تجار الشحر قد تداعوا لبحث الترتيبات الأولية لجمع التبرعات وإيداعها في حساب اللجنة ، داعيا بقية رجال الأعمال والتجار إلى تقديم الدعم السخي للمحافظة ولأهلهم ومجتمعهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد .

حضر اللقاء أعضاء اللجنة، مستشار المحافظ الاستاذ عبدالله بامشموس، والشيخ فارس بن هلابي، والأستاذ عبدالله بن دمنان.