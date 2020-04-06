لجنة طوارئ انتقالي الضالع تناقش آليات التنسيق بين الوحدات الأمنية لمواجهة كورونا

4 مايو / خاص



بحث اجتماع لجنة الطوارئ لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا بمحافظة الضالع، اليوم برئاسة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالضالع، العميد عبدالله مهدي سعيد، آليات التنسيق، بين اللجنة والوحدات الأمنية بالمحافظة.

وشدد الاجتماع على تضافر العمل الأمني المشترك، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المحافظة من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وطالبت قيادة لجنة الطوارئ بإيجاد حالة من التواصل المستمر مع القيادات الأمنية، من خلال الحضور الدائم في اجتماعات اللجنة.

وشددت على تعزيز دور المنظومة الأمنية ومضاعفة الجهود ورفع الجاهزية، تجاوزا لأي خروقات.

ومن جانبه، شدد قائد الحزام الأمني العقيد أحمد قائد القبة، على ضرورة التعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية، معتبرا أن الأمن العام والحزام الأمني جهة ضبطية واحدة.

بدوره، أكد قائد شرطة النجدة، التابعة لإدارة أمن المحافظة، العقيد صالح أبو أصيل أهمية التعاون الأمني المشترك، مشيرا إلى أن قيادة الأمن العام على تواصل مع قيادة الحزام الأمني لتكامل جهودهما في أداء واجباتهما الأمنية.