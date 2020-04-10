عدن تايم

لجنة طوارئ في البنك المركزي عدن

10 أبريل، 2020
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وجه محافظ البنك المركزي اليمني عدن أحمد عبيد الفضلي ونائب المحافظ شكيب سعيد الحبيشي، بتشكيل لجنة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا على الصعيد الداخلي في البنك.

وعقد أول اجتماع للجنة يوم الخميس 9 أبريل 2020م برئاسة خليل الشيباني، وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، حيث تم مناقشة الإجراءات والإرشادات اللازم إتباعها من قبل الموظفين والعملاء والمراجعين من المواطنين.. ومنها الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين والمواطنين الى البنك وضرورة الالتزام بالتعليمات وإرشادات الوقاية.

كما تم التطرق الى جاهزية البنك المركزي من توفير مواد الوقاية مثل الكمامات والقفازات والمطهرات بكميات وافية لجميع موظفي البنك المركزي، المركز الرئيسي، وتكثيف آلية عمل شركة النظافة المتعاقد معها.

وأكد المجتمعون على أهمية الجانب الإعلامي وتفعيل الرسائل التوعوية والإرشادات ونشاطات لجنة الطوارئ، ورفعها الى الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي، ومن خلاله يبرز ويوضح جميع النشاطات والاجتماعات ومقررات لجنة الطوارئ في البنك، بالإضافة الى وسائل التوعية الداخلية من منشورات وملصقات.

وأقر المجتمعون على استمرارية الاجتماعات الدورية للجنة الطوارئ لمتابعة التطورات أولاً بأول.

ترأس الاجتماع وكيل الشؤون المالية والإدارية للبنك المركزي اليمني خليل الشيباني، وبمشاركة رئيس لجنة الطوارئ حسام باعباد، وجميع أعضاء اللجنة.

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البنك المركزي طوارئ عدن في لجنة

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