لجنة فحص الإيرادات تصل القبيطة لحج وتستطلع ماخلفته الحرب من دمار بالمكاتب الحكومية

باشرت اللجنة المكلفة من قبل محافظ محافظة لحج اللواء احمد عبدالله تركي نزولها الميداني وبداء اعمالها في مديرية كرش والقبيطة صباح اليوم بناء على قرار المكتب التنفيذي بالمحافظة والذي اقر تشكيل لجان ميدانية والنزول إلى مديريات المحافظة للتحقق من المستوى الايرادي ومدى تفعيل المكاتب التنفيذية لاوعيتها الايرادية ومستوى التحصيل فيها وايصالها إلى خزينة الدولة .

حيث قام وكيل المحافظ عبدالفتاح هيثم وجياب ثابت محمد مقبل عن الشؤون المالية بالمحافظة واميل عبدالرحمن عن الشؤون القانونية للمحافظة بالنزول إلى المديرية وكان في استقبالهم بمكتب السلطة المحلية بالمديرية مدير المديرية عماد احمد غانم حيث التقت اللجنة بالمدير العام ومدراء عدد من المكاتب التنفيذية بالمديرية.

كما استطلعت اللجنة الدمار الذي لحق بالمكاتب والمقرات الحكومية في كرش والشريجة وللبنية التحتية والمشاريع العامة وزيارة المواقع الامامية لجبهة كرش بمنطقة الدبي .

رافق مدير المديرية في الاستقبال لهم بجبهة كرش القائد علي حبيب احد قيادة الجبهة والشيخ طلال القليعي وجموع من المواطنين على خط كرش والشريجة .

أستمع وكيل المحافظ ومدير المديرية والوفد المرا