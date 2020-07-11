لجنة كورونا : تسجيل 3 وفيات و24 إصابة جديدة

4 مايو / متابعات

سجلت العاصمة عدن وثلاث محافظات، اليوم الجمعة، ثلاث وفيات و24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت لجنة مكافحة فيروس كورونا، في بيان، إنها رصدت ثلاث وفيات و21 حالة إصابة بالفيروس في حضرموت، وحالة إصابة في كل من العاصمة عدن ومحافظتي تعز ولحج.

ورصدت شفاء 11 مصابا من كورونا في محافظات شبوة وتعز وحضرموت.

وكشفت عن ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة إلى ألف و380 مصابا و364 وفاة و630 حالة تعافٍ.

