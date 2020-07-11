لجنة متابعة أوضاع السجون بعدن تزور معسكر اللواء الأول دعم وإسناد وشرطتي البريقة والشعب

واصلت اللجنة المكلفة من قِبل الإدارة الذاتية برئاسة القاضي نبيل جوبح لمتابعة الأوضاع العامة للسجون ، اليوم نزولها الميداني الى معسكر اللواء الاول دعم واسناد ومركزي الشرطة في البريقة والشعب بالعاصمة عدن .

وخلال الزيارة التقت اللجنة قيادة اللواء الأول وطافت معهم في اقسام المعسكر وأكدت قيادة اللواء بعدم تواجد أي سجناء عسكريين او مدنيين في المعسكر, مشيرة أن المهام التي تسند للواء هي ضبط المتهمين وتسليمهم لإدارة الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وجددت قيادة اللواء استعدادها لتنفيذ كل الاجراءات والمهام التي تسند لها من قبل المجلس الانتقالي.

واشادت قيادة اللواء باللجنة المكلفة من قبل الادارة الذاتية لنزولهم للسجون ومراقبة تطبيق القانون والسعي لإنصاف المظلومين.

وعلى هامش النزول زارت اللجنة مركزي شرطة البريقة والشعب واطلعت على أوضاع المحتجزين في الأقسام والتقت قائد المنطقة الأمنية الثامنة العقيد علي صالح مانع ومديري الأقسام وناقشت معاهم عددا من القضايا المتعلقة بالسجون ومناقشة السبل الكفيلة لضمان حقوق المحتجزين والموقوفين في أقسام الشرط.وكانت اللجنة قد زارت عدد من السجون ومراكز الاحتجاز والاصلاحيات في العاصمة عدن خلال الاسابيع الماضية .

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