4 مايو

لجنة مجابهة كورونا بانتقالي قلنسية توعي قوات الحزام الأمني

5 أبريل، 2020
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اخبار وتقارير

السبت – 04 أبريل 2020 – الساعة 09:28 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


بدأت لجنة مجابهة فيروس كورونا بالمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة سقطرى، اليوم السبت، حملة لتوعية منتسبي قوات الحزام الأمني المرابطين في قلنسية، بمخاطر فيروس كورونا المستجد.
وتهدف الحملة إلى التعريف بأعراض الفيروس الوبائي، وطرق الوقاية منه، ونشر الوعي الصحي بين أوساط المجتمع.
وفي سياق حملتها، أطلقت اللجنة حملة شعبية توعوية تحت شعار “تراعا الله ساقطرى” باللغة السقطرية، وتعني “الله يحفظ سقطرى”.


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