لجنة مواجهة كورونا تكشف تفاصيل حالات الإصابة الوفيات بفيروس كورونا في عدن 

كشفت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة كورونا اليوم الخميس عن تفاصيل حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها أمس في محافظة “عدن” جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة كورونا الدكتور”علي الوليدي” في مؤتمر صحفي، إن “الخمس الحالات التي تم تأكيدها (أمس) بينها حالتا وفاة سجلت لرجل وامرأة، وثلاث إصابات لاتزال تحت الرعاية الطبية الكاملة وإجراءات العزل المنسقة مع منظمة الصحة العالمية، وهي في حالة صحية مستقرة”.

وأضاف “الوليدي” أن “فرق الاستجابة السريعة والترصد الوبائي مستمرة في متابعة المخالطين للحالات المسجلة سواء من أفراد أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم أو من المخالطين لهم في المستشفيات والأماكن العامة، وغيرها”.

وأشار “الوليدي” إلى أنه “تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية”، مضيفاً أن اللجنة “في اجتماع يومي وتقييم مستمر للوضع”.

ودعا “الوليدي” “المواطنين إلى الالتزام بالتدابير والتعليمات الصحية الوقائية، وعدم التجمعات في الأسواق العامة، ووقف صلاة الجمعة والجماعة في هذا الظرف الاستثنائي”.

وأكد المسؤول أنه “لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الساعات الماضية، باستثناء الخمس الحالات المؤكدة التي تم إعلانها أمس في عدن “.

وأضاف “الوليدي” “نأمل من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الضغط على المليشيات الحوثية لتشارك المعلومات بشفافية مطلقة والكشف عن الحالات الموجودة لديهم، انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية ومن أجل حماية المواطنين اليمنيين”.