لجنة مواجهة كورونا : عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا باليمن

4 مايو / متابعات



أكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس، وأفادت قبل قليل، عن آخر مستجدات الوباء.

وقالت اللجنة عبر حسابها على تويتر : ‏”مستجدات الحالة الوبائية لفيروس ‎كورونا في ‎اليمن خلال الساعات الأخيرة: – لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة ، وأن الحالات النشطة (19) حالة في محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت، وأن – الوضع الصحي للحالات النشطة مستقر”.

وأشارت إلى أن : متابعة وفحص المخالطين للحالات المؤكدة، مستمر من قبل فرق الترصد الوبائي”.

ويأتي تأكيد اللجنة عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة الخميس، ليبقي على الإحصائيات السابقة، والتي بلغت فيها عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 25حالة إصابة، منذ العاشر من أبريل، بينها (5) وفيات، وحالة شفاء واحدة، هي لأول حالة أعلن عنها في الشحر بحضرموت.

وفي سياق آخر أعلنت اللجنة الوطنية أن وزارة الصحة بالعاصمة عدن وقعت مذكرة تفاهم، تكفلت بموجبها منظمة أطباء بلا حدود بإدارة مركز العزل الصحي بمستشفى الأمل بعدن.