عدن تايم

لجنة وزارية تنظر في جاهزية محجر العزل في ابن خلدون بلحج

8 أبريل، 2020
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قامت صباح اليوم اللجنة الوزارية المكلفة من وزارة الصحة بزيارة ميدانية لمحجر قسم العزل بمستشفى ابن خلدون للاطلاع على التجهيزات الموجودة وأبرز الاحتياجات والنواقص .

حيث تفقد رئيس اللجنة المهندس عرفات ناجي محمد وأعضاء اللجنة المكونة من د علي صالح أحمد أخصائي تنفسي وجلال منصر مدير إدارة التمريض بالوزارة و د ردفان الحاشدي أخصائي تخدير .تفقدوا الأجهزة والمعدات الطبية الجاهزة والأجهزة التي بحاجة إلى بعض القطع بغرض تشغيلها .

وفي تصريح لعدن تايم قال رئيس اللجنة المهندس عرفات ناجي :
تهدف الزيارة إلى تقييم مستوى جاهزية قسم الطوارئ الخاص بالعزل بالحجر الصحي .وإعادة وتأهيل وإصلاح الأجهزة الطبية التنفسية .

بالإضافة إلى معرفة الاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيل هذه الأجهزة بغرض مواجهة فيروس كورونا .
إلى جانب توفير قاعدة بيانات عن تزويد مراكز العزل بالأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالتنفس لرفع جاهزية هذه المراكز .

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ابن العزل بلحج تنظر جاهزية خلدون في لجنة محجر وزارية

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