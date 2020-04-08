لجنة وزارية تنظر في جاهزية محجر العزل في ابن خلدون بلحج

قامت صباح اليوم اللجنة الوزارية المكلفة من وزارة الصحة بزيارة ميدانية لمحجر قسم العزل بمستشفى ابن خلدون للاطلاع على التجهيزات الموجودة وأبرز الاحتياجات والنواقص .

حيث تفقد رئيس اللجنة المهندس عرفات ناجي محمد وأعضاء اللجنة المكونة من د علي صالح أحمد أخصائي تنفسي وجلال منصر مدير إدارة التمريض بالوزارة و د ردفان الحاشدي أخصائي تخدير .تفقدوا الأجهزة والمعدات الطبية الجاهزة والأجهزة التي بحاجة إلى بعض القطع بغرض تشغيلها .

وفي تصريح لعدن تايم قال رئيس اللجنة المهندس عرفات ناجي :

تهدف الزيارة إلى تقييم مستوى جاهزية قسم الطوارئ الخاص بالعزل بالحجر الصحي .وإعادة وتأهيل وإصلاح الأجهزة الطبية التنفسية .

بالإضافة إلى معرفة الاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيل هذه الأجهزة بغرض مواجهة فيروس كورونا .

إلى جانب توفير قاعدة بيانات عن تزويد مراكز العزل بالأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالتنفس لرفع جاهزية هذه المراكز .