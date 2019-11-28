لحج.. أختتام دورة في سوء التغذية بمديرية تبن

اختتمت منظمة أدرا اليوم الدورة التدريبية في منطقة المعليبة بمديرية تبن محافظة لحج في مهارات الطبخ لأمهات الأطفال ما دون سن الخامسة من العمر المصابون بأمراض سوء التغذية بمشاركة 25 امرأة استمرت ثلاثة أيام.

واوضحت ظابط التغذية في مشروع ايلاف الدكتورة منى محمد أن هذه الدورة هي الرابعة المنفذة في مديرية تبن ضمن مشروع المساعدة الطارئة للأمن الغذائي ايلاف والذي تنفذه منظمة أدرا في ثلاث محافظات (أبين . لحج . الضالع ) استهدفت أمهات الأطفال دون سن الخامسة للفترة من 26– 28 نوفمبر في منطقة المعليبة مديرية تبن بمشاركة 25 من الامهات تحت أشراف وتمويل منظمة ADRA في إطار مشروع EALAAF.

وأشارت الدكتورة منى محمد إلى أن مشروع المساعدات الطارئة أقام عدد من الدورات المماثلة في محافظات لحج .أبين . الضالع . يهدف إلى تدريب 1300 مستفيدة في المحافظات الثلاث .

من جهتها قالت الأخت عبير عبدالعزيز مدربة دورة الأمهات أن مظاهر سوء التغذية بادية للعيان عند الأطفال ونحن هنا ومن خلال الدورة نهدف إلى تدريب الأمهات على مهارات الطبخ الخاصة بالأطفال المصابين بسوء التغذية بنوعيه الحاد الوخيم والمتوسط و إعطاء الأمهات معلومات عن نوعية الوجبات الغذائية الغنية بجميع العناصر الغذائية التي تساعد الطفل على النمو والوقاية من أمراض سوء التغذية من خلال تزويد الأطفال بوجبات غذائية متوازنة يحتاجها الطفل للنمو ومقاومة الأمراض وهذه المعلومات لها أهميتها في الحياة العملية للأمهات اللواتي يتعاملن مباشرة مع أطفالهن .

واضافت أن استهداف مثل هذه الحالات يأتي بعد عملية مسح ميداني وتتبع لهذه الحالات حتى يتم التغلب على مرض سوء التغذية.