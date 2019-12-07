لحج: إجتماع في طورالباحة يناقش أستكمال بناء مركز للملاريا وعمل حملة رش ضبابي ودعم الأسر بالناموسيات

زار صباح اليوم السبت 7ديسمبر د.عادل السيد منسق برنامج الملاريا بلحج مديرية طورالباحة حيث كان في إستقبالة أ. عبدالرقيب البكيري مدير عام المديرية ود. جميل محمود الشعبي مدير مكتب الصحة والسكان بطورالباحة .

حيث سلم السيد مكتب الصحة بعض علاجات الملاريا وشرائح الفحص السريع للكشف عن الملاريا .

كما تم عقد إجتماعا ناقش من خلالة مدير عام المديرية ومدير الصحة مع السيد إمكانية تقديم البرنامج دعم بالناموسيات للأسر وأنزال فرق رش ضبابية لمكافحة تكاثر البعوض والبؤر التي يتكاثر فيها.

كما تم بحث أستكمال بناء مركز معالجة مرض الملاريا المتعثر منذُ سنوات .

حيث أبدى السيد أستعداهم تقديم الدعم بالناموسيات خصوصا للأسر التي لم يستهدفها البرنامج في الفترة الأخيرة.

والمساهمة في أستكمال بناء مبنى مركز معالجة مرض الملاريا المتعثر منذُ سنوات.

وتقديم الدعم بالمعدات ومحاليل الرش الضبابي حيث أبدى البكيري تكفل السلطة المحلية بالمديرية إيجاد فريق للعمل مع تحمل التكاليف وكل مايلزم لعمل حملة رش ضبابي ذات الأثر الباقي داخل المنازل وأماكن بؤر تكاثر تكاثر البعوض.

كما زار السيد والبكيري والشعبي مخيمات النازحين لمعرفة إحتياجات النازحين الصحية حيث كان في أستقبالهم مندوب النازحين نعمان شائق وعادل جنوح منسق المنظمات بالمديرية.

حضر الإجتماع د. سلطان الحميدي مسؤول الترصد الوبائي بالمديرية