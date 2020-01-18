لحج.. إيقاف توثيق التنازلات في أراضي منطقة الرجاع

طالب قسم الأراضي الزراعية الخاصة بعقود الانتفاع في خبت الرجاع بمديرية طورالباحه بمحافظة لحج، الجهات القانونية بتوقيف توثيق اي عقود تنازل خاصه بالمنتفعين في أراضي خبت الرجاع.

وأكدت المذكرة الموجهه إلى رئيس محكمة طورالباحه وقاضي التوثيق في المحكمه ومنسوخه إلى محافظ المحافظه ومدير عام مديرية طورالباحه وشيخ مشائخ الصبيحه بوجود وثائق تنازل جديدة مزورة بديله لوثائق تنازل أصدرت في وقت سابق وتم التعامل بها مع المنتفعين من قبل اللجنه السابقه .

وحددت المذكرة المده المطلوبه من قبل الجهات القانونية لتوقيف التوثيق والتي تنتهي بانتهاء سحب كل الوثائق المزوره من قبل من قاموا بأعمال التزوير لوثائق التنازل والتي لا تحمل أي مصادقة من قبل قسم الأراضي الزراعية الخاصه بعقود الانتفاع.

وحذر رئيس قسم الأراضي الزراعية عزام الخفيف كل من تسول له نفسه بالقيام بأعمال التزوير بالوقوف لهم بالمرصاد، مع إخلاء في الوقت نفسه مسؤوليته عن أي إجراءات تنازل تتم دون الرجوع إلى الجهات المختصة والمتمثلة بقسم الارضي الزراعية الخاص بعقود الانتفاع والواقعه في خبت الرجاع.

وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات التزوير في الأراضي الزراعية الخاصه بعقود الانتفاع في خبت الرجاع عقب الكشف عن توجيهات حكومية سابقه بإنشاء مدينة رياضية ومجمع حكومي للمحافظة ومنشأت طبيه بالاضافه إلى حرم جامعي وقد تم إنزال المخططات الخاصه بذلك وتسليم تلك المواقع إلى جهات الاختصاص حسب تأكيدات مصادر رسمية مختصه إلا إن الأحداث الاخيره التي شهدتها البلد حالت دون ذلك.

وتضم المنطقة العديد من المنشأت الصناعية، الأمر الذي يجعل من أراضي منطقة خبت الرجاع بمديرية طورالباحه واجهة أطماع وصراع مستقبلي كبير للمتنفذين والخارجين عن النظام والقانون وهذا الأمر من شأنه إعاقة أي توجه بأن تصبح هذه المنطقه واعدة لأي توجه يصب في صالح التنمية العامه.