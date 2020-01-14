لحج..اختتام الدورة التدريبية الخاصة بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب

اختتمت صباح اليوم الدورة التدريبية الخاصة بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب .والي نظمها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واستمرت 4 ايام وشارك فيها 20 متدربا ومتدربا من مديريات ردفان وحبيل جبر والحد بيافع .وبتمويل من منظمة اليونيسف.

وفي تصريح لعدن تايم قال الدكتور الشاعري مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام .

تأتي هذه الدورة في إطار الأنشطة والبرامج والفعاليات الذي ينظمها المركز للتوعية من مخاطر الألغام ومخالفات .حيث تلقى المتدربين عدد من المواضيع حول المخاطر الذي تهدد حياة المواطنين نتيجة لانتشار الألغام ومخلفات الحرب في مناطق النزاعات والحروب والمناطق المجاورة لها .

ومن خلال هذه الدورة اكتسب المشاركين فيها المعارف والمهارات النظرية حول كيفية اتباع الطرق الصحيحة والسلامة لتجنب تلك المخاطر وكيف يتم التصرف معها وكذا عملية الرصد والإبلاغ عنها .

وفي ختام الدورة تم تكريم المتدربين بشهادات تقديرية منحت لهم نظير حضورهم ومشاركتهم الفاعلة .

هذا وحضر الاختتام والتكريم مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بلحج محسن عبدالجليل ونائبه صائب الدقم وعدد من المسؤولين والطاقم التدريبي بالمركز التنفيذي للتعامل مع الالغام.