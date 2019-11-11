عدن الغد

لحج.. الدكتور الزعوري يجتمع برؤساء الشعب ومدراء ادارات للتحضير للقاء اليونيسيف

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 7 دقائق
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لحج.. الدكتور الزعوري يجتمع برؤساء الشعب ومدراء ادارات للتحضير للقاء اليونيسيف

عقد الدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم بلحج صباح اليوم الاثنين 2029/11/11 م بمكتبه اجتماعاً ضم كلاً من رؤساء الشعب الأربع التعليم والتوجيه والمشاريع والتدريب وكذلك مدراء إدارات المشاركة المجتمعية والخارطة المدرسية والإحصاء..
 
وناقش الاجتماع التحضيرات والاستعدادات للقاء الذي سيعقده المكتب مع منظمة اليونيسيف لمناقشة الاحتياجات الملحة التي بحاجتها مكتب التربية والتعليم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها..
 
واوضح الدكتور الزعوري ان المكتب ايضاً بصدد عقد ورشة مع جميع المنظمات العاملة في قطاع التعليم بالمحافظة لاطلاعهم على مصفوفة التدخلات العاجلة من قبلهم في مختلف الجوانب التربوية والتعليمية والبنية المدرسية.
 
تذكر الإشارة ان مكتب التربية والتعليم سبق وان وجه رسالة للواء احمد عبدالله تركي محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي يناشده فيها سرعة تقديم الدعم وتوجيه السلطات المحلية في المديريات لدعم قطاع التعليم نظراً لتوقف التوظيف وازدياد النازحين وكذلك الانفجار السكاني الأمر الذي شكل عبء في عدم قدرة استيعاب الأعداد الهائلة من التلاميذ والطلاب  وعجز كبير في المعلمين.
 
*من عدنان سعيد

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