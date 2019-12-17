عدن تايم

لحج.. القبض على إرهابي تسلل من البيضاء

17 ديسمبر، 2019
0

القت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، اليوم الثلاثاء القبض على احد العناصر الإرهابية، وذلك في نقطة العسكرية بمديرية يهر محافظة لحج.

و افاد النقيب “أسماعيل طماح” مدير عمليات قوات الحزام الامني- قطاع يافع: ان أفراد نقطة العسكرية في يهر، القت القبض على (ط.م.ع.ا.) أثناء قدومه من محافظة البيضاء.

وأكد طماح في تصريح عممه إعلام الحزام الأمني لحج ان: التحقيقات الاولية كشفت عن انتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، علاوةً عن إعترافه بتلقي تدريبات في معسكرات التنظيمات الإرهابية في محافظة البيضاء.

وأضاف “طماح” ان قوات الحزام الأمني بصدد استكمال التحقيقات مع العنصر، وإحالة ملفه للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات، مشيداً بدور نقطة العسكرية وافراداها، بقيادة الملازم “عبود المشوشي”، وما يتمتعون به من حس ويقظة أمنيةٌ عالية.

أخبار ذات صلة

الوسوم
إرهابي البيضاء القبض تسلل على لحج من

إقرا أيضا

Photo of توزيع 250 حقيبة شتوية لنازحي طورالباحه بلحج

توزيع 250 حقيبة شتوية لنازحي طورالباحه بلحج

17 ديسمبر، 2019
Photo of بلادنا تشارك في مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد في أبوظبي

بلادنا تشارك في مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد في أبوظبي

17 ديسمبر، 2019
Photo of حملة نظافة عقب انتشار اوبئة في الجوف

حملة نظافة عقب انتشار اوبئة في الجوف

17 ديسمبر، 2019
Photo of مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : سيتم صرف مرتبات منتسبي الوزارة لكافة الأشهر المستحقة

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : سيتم صرف مرتبات منتسبي الوزارة لكافة الأشهر المستحقة

17 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق