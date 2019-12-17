لحج.. القبض على إرهابي تسلل من البيضاء

القت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، اليوم الثلاثاء القبض على احد العناصر الإرهابية، وذلك في نقطة العسكرية بمديرية يهر محافظة لحج.

و افاد النقيب “أسماعيل طماح” مدير عمليات قوات الحزام الامني- قطاع يافع: ان أفراد نقطة العسكرية في يهر، القت القبض على (ط.م.ع.ا.) أثناء قدومه من محافظة البيضاء.

وأكد طماح في تصريح عممه إعلام الحزام الأمني لحج ان: التحقيقات الاولية كشفت عن انتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، علاوةً عن إعترافه بتلقي تدريبات في معسكرات التنظيمات الإرهابية في محافظة البيضاء.

وأضاف “طماح” ان قوات الحزام الأمني بصدد استكمال التحقيقات مع العنصر، وإحالة ملفه للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات، مشيداً بدور نقطة العسكرية وافراداها، بقيادة الملازم “عبود المشوشي”، وما يتمتعون به من حس ويقظة أمنيةٌ عالية.