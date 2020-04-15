لحج.. القبض على عناصر مسلحة استهدفت قوات الحزام الأمني في يافع

تعرضت قوة أمنية من قوات الطوارئ في الحزام الأمني بقطاع يافع في محافظة لحج، عصر اليوم، لكمين مسلح في مفرق عثارة بمديرية المفلحي.

وأفادت عمليات الحزام الأمني في تقريرها إلى أن الكمين الذي نصبته جماعة مسلحة، تسبب في استشهاد قائد قوات الطوارئ النقيب عارف مطري سعيد، وجرح جنديين آخرين هما، الجندي عبد الملك صالح بن عاطف – إصابة خطيرة – والجندي صالح الزهر.

وأضافت العمليات أن قوات الحزام في القطاع، اشتبكت مع المسلحين وضبطت عدداً منهم فيما قامت القوات الأمنية بحملة واسعة لمطاردة بقية العناصر التابعة لتلك الجماعة، التي أقلقت السكينة العامة في مديرية المفلحي.

مصدر في العمليات بقطاع يافع أكد بأن قوات الحزام الأمني تعمل على تتبع كل المشاركين والمحرضين لهذه الجريمة كما ستواصل قوات الحزام الامني جهودها المعهودة لفرض قوة القانون وهيبة الدولة.

وعبر المصدر عن أسفه لقيام مجاميع مسلحة تدعي بانها تابعة للمقاومة الجنوبية بالاعتداء الغادر والجبان على قوة امنية مؤكدا أن استمرار عمليات التقطع والنهب دخيل على المنطقة وضمن مخطط زعزعة أمن واستقرار يافع.