لحج .. القبض على مطلوب أمني بتهمة التحوث



عدن تايم / محمد مرشد عقابي.

نفذت صباح اليوم الأحد قوات التدخل السريع التابعه للحزام الأمني بمديرية المسيمير محافظة لحج عملية مداهمة لأحد المنازل بمنطقة السراحنة نجحت من خلالها في القبض على مطلوباً أمنياً بتهمة الإنتماء لجماعة الحوثي الإيرانية المتمردة.

وأفاد مصدر عملياتي بانه ووفقاً لتوجيهات ومتابعة وتحري من قبل قيادة الحزام الأمني في المديرية قامت قوات الطؤارى والتدخل السريع صباح اليوم بالبحث عن المتهم (م ع م) بعد ورود معلومات تؤكد تواجده في منطقة السراحنة، مشيراً الى ان القوة الأمنية التي نفذت المهمة داهمت الموقع الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب والقت القبض عليه واقتادته الى الحجز تمهيداً لإجراء التحقيق معه حول القضية المدان فيها.

من جانبه اوضح القيادي رامي فاروق الحوشبي اركان قطاع الحزام بالحواشب بأن قوات القطاع نجحت اليوم من خلال عملية أمنية نوعية في مباغتة المدعو (م ع م ) المتهم بقضية خيانة الوطن والإنضمام الى المليشيات السلالية وحمل السلاح ضد ابناء وطنه حيث جرى مداهمة الموقع المشتبه بتواجد المتهم فيه وتم العثور عليه مختبئاً هناك واسفرت هذه العملية الناجحة بالقبض على هذا الشخص وإيداعه الحجز، مؤكداً بان هذه العملية النوعية والإنجاز الأمني تحقق بناءً على معلومات استخباراتيه دقيقة وحصرية استلمتها غرفة العمليات من مصادرنا الموثوقه واستناداً عليها تم التحرك، لأفتاً الى انه سوف يتم تسليم هذا المتهم بخيانة الوطن للجهات المختصة لكي تواصل مهامها في التحقيق بقضيته ومعاقبته بموجب الشرع والقانون.

واستطرد القيادي رامي فاروق بان هذه العمليه تأتي في إطار الأجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قيادة القطاع بالمديرية والمتوافقه مع توجهات قوات الدعم والأسناد وهي في المجمل تعبر عن مدى اليقضة والحس الأمني العالي الذي يتمتع به منتسبو هذه المؤسسة الجنوبية الرائدة في مجال الأمن للتصدي وافشال أي مخططات يراد منها المساس بأمن وإستقرار الوطن.

يذكر بأن قوات الحزام الأمني في قطاع مديرية المسيمير الحواشب محافظة لحج قد حققت منذ الوهلة الأولى لتأسيسها نجاحات كبيرة ومتعاظمة اهمها القبض على الكثير من العناصر الإرهابية وتفكيك نشاطات الخلايا الإجرامية الى جانب أرساء دعائم الأمن والسكينة في كافة ربوع المديرية وحلحلة العديد من الملفات والهموم والمشاكل والقضايا التي عانى منها لردحاً طويل من الزمن اهالي المديرية