لحج.. اللجنة الفنية تقف أمام مستوى الخطة الوطنية الطارئة لمواجهة فيروس كورونا



لحج ..محمد السلامي

وقفت صباح اليوم اللجنة الفنية امام مستوى تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية الطارئة لمواجهة فيروس كارونا .اجتماعها الثالث برئاسة الدكتور هشام محسن السقاف مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي .

كما ناقشت خطة اللجنة الوطنية العليا .واستمارة الاستبيان المقدمة من قبلها بغرض تعبئة البيانات المطلوبة .في الإطار العام للخطة والاستعداد والتاهب لمواجهة فيروس كورونا .

بحضور محمد سلام وكيل المحافظة وعبدالملك ناجي عبيد وكيل وزارة الزراعة ومدراء عموم مكاتب النقل والاتصالات والمياة وصندوق النظافة والتعليم الفني والتدريب المهني .