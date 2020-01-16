لحج.. المحافظ التركي يوجه بإزالة العشوائيات من حقل المياه والمنطقة الأثرية بصبر

وجه محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله تركي، مدير عام شرطة المحافظة والأشغال وهيئة الأراضي والنيابة، بإزالة العشوائيات من حقل مياه مغرس ناجي والمنطقة الأثرية بمدينة صبر.

وجاء توجيه المحافظ عقب نزوله إلى حقل المياه، أمس، يرافقه رئيس نيابة الاستئناف، ومدراء مكاتب الأمن والأراضي والأشغال والمياه بالمحافظة، للاطلاع على حجم التوسع العشوائي في حقل المياه الذي يعتبر المغذي الرئيسي لمدينة الحوطة وضواحيها والاعتداءت وأعمال البناء في المنطقة الأثرية، التي تعد من أهم المستوطنات البشرية منذ ما قبل الميلاد.

وشدد محافظ لحج، خلال النزول، على تنفيذ حملة شاملة لإزالة العشوائيات بدءاً من اليوم الخميس، تستهدف حقل مياه مغرس ناجي والمنطقة الأثرية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وقال جلال الضبي، مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية تبن: “إن البناء العشوائي لم يكن وليد الصدفة، بل منذ عشرات السنين”، كاشفاً أن هناك اعتداءات طالت الشوارع الرئيسية والفرعية”.

وطالب الضبي بضرورة تفعيل أداة الضبط من قبل أجهزة الأمن مع توفير جميع الإمكانيات لعملهم، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشكاوى من قبل مواطنين وتقارير جهات حكومية حول اتساع رقعة العشوائية في مديرية تبن.

شارك في الحملة عشرات من أفراد الأمن والأطقم العسكرية، بعد أن تم تحديد العديد من المواقع التي يتوجب إزالتها بحسب المختصين.